雲林縣有著一群熱情的藝文工作者默默耕耘，為雲林打下深厚的藝文基礎，縣長張麗善今(27日)在臉書分享，上周末很難得與藝術界不同領域的佼佼者集聚一堂，針對雲林藝文路未來如何發展進行深度對談，她也向大家分享縣府這四年來努力紀錄、保存有形與無形的文化資產，積極辦理各項藝文巡迴展出等，在有限的資源下，展現縣府對藝術文化保存的決心。

張麗善指出，藝文界老師們希望雲林能有一座美術館 ，不只為地方注入藝術活水，更作為城市重要的文化指標；為此，她已責成 雲林縣政府文化觀光處成立名家典藏中心 ，並且也已進行雲林第一座美術館的評估規劃。

透過這次難得機會，張麗善也跟老師們分享縣府這四年來努力紀錄、保存有形與無形的文化資產，積極辦理各項藝文巡迴展出；包含2020年神工傳藝北港百年藝鎮巡迴展、2021年辦理《雲林縣無形文化資產振興計畫》、2022年安排傳統工藝到斗六與北港文化中心展覽廳展出、近四年增加12位傳統藝師登錄無形文化資產保存者、跟國立台灣戲曲學院簽訂MOU，並興建台灣布袋戲傳習中心等，在有限的資源下，展現縣府對藝術文化保存的決心。