一年一度「台灣精品獎」最新選拔結果揭曉。歷經三個月百餘位專家嚴選，計有186家企業、348件產品從上千件產品中脫穎而出，其中有30件入圍金、銀質獎，將進一步角逐金質獎的最高殊榮。經濟部表示，預計將於11月23日在台北國際會議中心舉辦頒獎典禮，揭曉第31屆台灣精品之金、銀質獎得主。

國際貿易局表示，台灣精品獎是經濟部國際貿易局委託外貿協會辦理，今年已邁入第31屆，從每年得獎的台灣精品中可以看到產業界創新標竿和趨勢脈動，不僅充分展現出臺灣企業順應環境衝擊的創新及應變能力，也可以看到企業對於環保永續議題的關注。

國際貿易局說明，從今年的報名企業及產品中可以看出臺灣各產業對人工智慧、物聯網等技術的相關應用已愈趨成熟多元，與「台灣精品」強調「唯有創新能為生活帶來改變」的精神相呼應。同時因應疫情對生活與商業模式的改變，在遠距教育、線上會議、電競及健康防疫等方面，也看到許多創新的產品與解決方案。

本屆台灣精品獎選拔計有547家廠商、1,109件產品報名。今年仍採高標準評選作法，嚴選最優質產品，以維繫該獎項標竿形象。得獎產品各項占比反映出臺灣重要產業的競爭優勢，其中以資通訊類獲獎比例占42.3％為最高，較去年29.8％顯著增加，反映出在疫情下資通訊產品的需求激增，臺灣企業結合技術優勢與創新精神，帶動整體產業的百花齊放；其次是機械及零組件類占比23.6％，家用設備及五金建材類占12.4％居第三位，占比則與去年相近。

得獎產品均具有創新的共同特色，多運用5G、人工智慧、大數據、物聯網、虛擬實境（VR）等科技，透過產品智慧化，滿足顧客的潛在需求及解決使用痛點。此外，在綠色永續發展、能源管理、溫室氣體盤查，以及符合國際標準、專利布局、重視顧客滿意及服務流程等多重面向，亦多有出色表現。其中包括節能減碳的電動機車與充電裝置，遠距醫療用的高倍率、高解析度攝影機，AI輔助的糖尿病視網膜病變診斷裝置，軟性可彎曲的顯示面板與電子紙，以及摺疊觸控筆電等，皆是反映趨勢與需求的產物。

「台灣精品」是臺灣產業優質形象的代表，獲獎產品可使用「台灣精品標誌」行銷推廣，並可參與「台灣精品」系列整合行銷活動，以「台灣精品」為共同品牌，在國際間展現出臺灣產業多元豐富的創新價值，提高產品及品牌能見度。