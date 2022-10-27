瑞士信貸（Credit Suisse）27日公布第三季財報不如預期，此為連續第四季虧損。瑞信同日宣布展開新的戰略重整計畫，顯示該集團歷經一連串財務虧損與醜聞風波後，試圖透過募資、裁員與出售資產等措施重振營運與名聲。

瑞信表示，他們計畫透過發行新股籌資約40億瑞郎（約40.6億美元），並將證券化產品部門大部分業務出售給私募基金阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）為首的投資團隊，同時在2025年前至多裁員9千人。

瑞信董事長萊曼（Axel Lehmann）指出，近年來該公司業務「不夠聚焦」，而此重整計劃有助於他們打造一個「更強大、更有韌性與效率，同時擁有紮實基礎並滿足客戶需求」的銀行。

瑞信計劃大幅削減成本，2025年時將集團成本大砍15％或25億瑞郎至145億瑞郎。2023年估削減成本約12億瑞郎。瑞信也將大刀裁員，2025年底全職員工人數將砍至4.3萬人，低於今年9月時的5.2萬人。