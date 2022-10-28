中租-KY（5871）旗下仲信資融「zingala銀角零卡」8月攜手全球智慧開店平台SHOPLINE，提供先買後付（BNPL）新選項，合作以來業務動能正向成長，曾創下單店單月成長近百萬佳績，未來雙方將持續深化服務模式，為產業帶來更多金流應用，滿足不同消費場景。

SHOPLINE為幫助創業者開店的一站式智慧平台，包括網路及跨境電商、社群購物、全通路虛實整合等開店需求，目前全亞洲擁有35萬家開店商戶，橫跨食衣住行育樂及各種時尚潮流選物電商，同時針對疫後崛起的產業挑戰，突圍電商通路轉型，力拚零售改革創新。

中租-KY長期深耕零卡分期市場，「zingala銀角零卡」至今會員數已突破100萬、合作產業超過50種，電商與實體購物場景布局完整。此次雙方強強聯手，透過點數優惠、社群網紅的話題操作、潮流商品的後支付及分期服務，協助商家創造業績成長。

SHOPLINE於26日主辦「2022疫後電商高峰會」，聚焦電商產業脈動、數位轉型觀察、會員經營方案等三大重點，並聯手中租-KY及各產業夥伴，就宏觀趨勢、商務工具、實戰應用等層面，與現場及線上逾1500位大眾，深談疫後的零售優勢、機遇和挑戰，搶先布局。

仲信資融資深副總經理陳瑞興在高峰會中指出，zingala以全數位流程、懂得與客群溝通，充分掌握Z世代消費主力的輪廓與行為，彌補商家痛點，增進年輕新客群比重、帶動線上業績，與SHOPLINE合作以來幫助商家提升業績，更曾創下單店單月成長近百萬的優異表現。

SHOPLINE台灣總經理陳少勤表示，公司致力為創業者打造完善開店功能之際，也將積極促成與業界合作機會。此次為SHOPLINE商家提供zingala銀角零卡服務，正是希望共同協助商家面向新型態消費族群，成功拓展新客源，打造高轉單獲利營收。

據中租-KY內部統計數據，過去2年合作店家在導入zingala服務後，客單價普遍提升2.5倍、消費次數增加3倍。此次與SHOPLINE、品牌商家三方合作近2個月來，業務動能呈現正向成長。未來雙方將持續深化服務模式，為產業帶來更多金流應用，滿足不同消費場景。