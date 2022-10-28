國內新增1例接種莫德納BA.1雙價疫苗後死亡事件，為58歲男性，接種次世代疫苗為第5劑，2天後頭昏、冒冷汗、腹脹，被發現昏迷不醒，經搶救無效死亡。此為國內第8起接種莫德納BA.1雙價疫苗後死亡個案。

目前國內開放18歲以上民眾接種BA.1雙價疫苗，11月1日起將擴大開放12歲以上民眾接種。指揮中心統計，目前國內已接種130.9萬人次。

根據最新疫苗接種後不良事件通報，新增一名58歲男性接種莫德納BA.1雙價疫苗2日後發生死亡之不良事件，為該疫苗開打以來第8件通報。

指揮中心發言人莊人祥說明，該個案有癌症、多發性骨髓瘤病史，曾進行骨髓移殖，10月24日接種接種第5劑，26日清晨開始頭昏、冒冷汗、腹脹，服用診所開立的止痛藥後回床上休息，不久後發現個案昏迷不醒，經119判定到院前呼吸心跳停止，搶救無效，地方衛生局將協助家屬申請預防接種受害救濟（VICP）。