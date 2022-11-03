中央流行疫情指揮中心公布，國內新增2萬9922例本土個案，指揮中心發言人莊人祥說明，個案數較上週四下降16.0％，目前持續以超過10％的速度持續下降。另有一名1歲女童於5月中旬確診新冠肺炎，10月底發高燒、全身皮疹、嘔吐症狀，且超音波顯示有冠狀動脈異常，診斷為MIS-C，確診到發病間隔168天，創下國內間隔最長紀錄。

國內新增2萬9922例本土個案、55例境外個案、81例死亡，另有220例中重症個案，分別為137例中症和83例重症。本土個案分布以新北5084例最多，其他依序為台中4005例、高雄3970例、桃園3016例、台北2764例、台南2749例。

81例死亡個案年齡介於40多歲到90歲以上。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，40多歲男性有糖尿病等慢性病史，曾接種3劑疫苗，9月下旬曾咳嗽數日，至診所就醫服藥，9月29日在家中昏迷送醫，檢查有心室頻脈，PCR陽性確診，當天因急救無效過世，死因為新冠肺炎合併呼吸衰竭。

另外國內再增2例MIS-C個案，其中一名1歲女童從確診到發病間隔168天，相當於24周，打破目前國內最長紀錄。目前國內累計171例MIS-C個案，兒童重症個案累計261例。

羅一鈞說明，1歲女童沒有慢性病史，曾接種1劑疫苗，5月13日確診新冠肺炎，10月28日起陸續出現高燒、全身皮疹、嘔吐症狀，10月30日至急診，檢查有喉嚨紅腫、草莓舌、凝血功能異常、發炎指數增高，疑似MIS-C住院收治加護病房，心臟超音波顯示有冠狀動脈異常，目前仍在加護病房治療，病況穩定。

另一名為10歲男童無慢性病史，未接種疫苗，9月6日確診，10月20日起陸續發燒、頭痛、腹痛、胸痛症狀，10月25日因腹痛加劇，並出現腹瀉、紅眼、四肢冰冷、呼吸困難症狀，發炎指數偏高，懷疑MIS-C合併休克，收治加護病房，給予免疫球蛋白、類固醇，治療後病況改善，10月27日轉一般病房，已於10月30日出院。

指揮中心說明，今日新增55例境外移入個案中，為28例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自阿拉伯聯合大公國、韓國、泰國、香港、日本(各1例)移入，另50例感染國家調查中。入境日期介於今年10月3日至11月1日。