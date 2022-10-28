果不其然，日本央行28日繼續維持目前超寬鬆政策不變，但上修通膨預估，同時也下調經濟成長率。外界擔心，日本會不會就此進入停滯型通膨時期。

就在日本央行接近中午時間，宣布目前超低利率不變的幾個小時之前，日相岸田文雄才宣布，新一輪高達2000億美元的新支出計畫，主要是用來舒緩因疲弱日圓造成進口能源價格飆升的壓力。

專家學者認為，日本央行轉向實施緊縮政策的可能性還是不高，因為日本通膨基本上來說並非全面性的，且漲幅只有歐洲與美國的3分之1而已，嚴格說起來不是很高。

日本央行28日表示，截至明年3月底的本財年消費者通膨，大幅上調至2.9%，同時，漲幅也有機會回落至1.6%，低於自己設的目標值2%，與之前曾說過，日本通膨在高檔位置不會持續太久的觀點相互輝映。

日本央行對通膨看法與全球其它央行相左，全球多數央行早就不認為通膨只是暫時的現象，所以積極實施緊縮政策，想藉著大力升息將高漲的通膨拉下來。

大和證券表示，日本央行透過調升通膨前景以及對經濟成長保持謹慎的看法，單純地僅是陳述目前的物價以及經濟狀現況而已。日本政府將會延續現在的超寬鬆政策，直到行長黑田東彥明年初任期結束為止，同時，也會努力拉抬經濟，還有營造一個可以加薪的環境。

表明支持日本央行政策利率的日相，在最新出台的支出計畫中，就包含鼓勵加薪，以及減輕物價大漲所帶來的生計壓力等。據悉，日本家庭電費可望在明年元月起，大降兩成左右。

至於GDP方面，日本央行表示，因為全球經濟成長趨緩，日本也難獨善其身，本財年從原先預估的2.4%，下修至2%。然後到了下一個財年，大概只有1.9%左右。

匯銀人士認為，日圓一直走貶，日本央行似乎束手無措，因為面對強勢美元，也沒有什麼可以做的。除非改變政策，否則只有單純調整殖利率曲線控制，也是無濟於事的。