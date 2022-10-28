遠雄集團創辦人趙藤雄等人因涉大巨蛋弊案、財報不實、賄賂民代官員護航開發案及眷改弊案等，2017年遭檢方起訴；台北地方法院28日判決，趙藤雄判刑7年。遠雄集團強調，一切依法、依契約辦理，並無從中獲取不當利益，很遺憾法官沒有採納趙的理由，收到判決書後會一併研擬後續作為。

針對北院下午宣判結果，遠雄集團副總經理楊舜欽表示，大巨蛋招標過程，遠雄集團一切依法、依契約辦理，其審查過程也依程序進行，並無從中獲取不當利益。

楊舜欽說，對於遠雄集團創辦人趙藤雄先生的判決結果，很遺憾法官沒有採納趙的理由，目前尚未收到判決書，遠雄集團與員工同一陣線，堅信同仁並無不法，為捍衛員工權益，收到判決書後會一併研擬後續作為。

楊舜欽強調，為求永續經營，遠雄集團已積極推行專業經理人制度，強化公司治理及法規遵循機制等，並建立良好公司組織及文化、內部控制制度，符合法令規範，公司以完成接班，各事業體均正常運作、穩定成長，集團財務與運作不受影響。