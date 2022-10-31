南韓首爾梨泰院29日發生踩踏意外，造成154人死亡、149人受傷。台北大巨蛋的逃生問題再度成為焦點，儘管市長柯文哲稱自己對大巨蛋有信心，但前台北市都發局長林洲民質疑，大巨蛋防災避難電腦模擬是「假象通過」，蓄意迴避2項重要的參數設定，批評北市府有「護航」之嫌。

林洲民在30日在臉書發表「致台北市長候選人的一封公開信」，他強調南韓黎泰院的踩踏悲劇令人難過；台北市當然應該全面檢討公共安全及防災避難的所有相關議題。 他表示，自己在2020年7月，把自市府離開之後（2019年1月3日）到大巨蛋建照核准（2020月6月23日）的24篇臉書（432頁）以及24個附錄（477頁）共909頁結集成冊，其目的，留下歷史紀錄。

林洲民指出，他想就教各位台北市長候選人的問題並不是就大巨蛋而言，中央地方誰卡誰，也不是權利金千分之6是否豐厚；他在意的是，至今台北市府仍然聲稱大巨蛋的「防災避難電腦模擬」已經測試通過，但是，事實不然。

林洲民表示，請問各位候選人，你們在乎大巨蛋「防災避難電腦模擬」之所以通過，是因為「蓄意迴避」了重要的參數設定才能「假象通過」嗎，此「防災避難避難電腦模擬」測試時，有2大重點是在他任職都審主任委員，審查大巨蛋時（2017、2018年間）和防災避難委員們所共同堅持的。

林洲民指出，第一點，對大巨蛋現場的逃生方向熟悉度參數應該設定為「不熟悉」（local familiarity ／off)；意即當災難發生時，大部分的人並無法立即了解逃生方向及位置；第二點，當大巨蛋發生災難須緊急逃生時，大部分的人是驚慌的，因此其情境設定參數應該是「不知所措」（impatient ／on)。

林洲民表示，但是在2019年10月14日通過的大巨蛋「防災避難電腦模擬」卻全然被特定的委員們「蓄意迴避」此重要的2項設定。

林洲民披露，目前台北市府所聲稱通過的電腦模擬內容為，其「逃生方向熟悉度」的設定是「熟悉」（local familiarity／on)，意即，每個人都熟悉大巨蛋所有的逃生口位置及逃生方向，「請問所有的台北市民，大家是否全然「熟悉」各位常去的餐廳、電影院、大賣場等公共場所的逃生口位置及逃生方向！」

林洲民質疑，其「逃生情境」的設定是「泰若自然」的穩定，並不會「不知所措」（impatient／off)。「請問所有的台北市民，大家萬一不幸必須在公共場所因災難發生而逃生時，各位有可能會是『泰若自然』的優雅避難嗎？」

林洲民直言，他的909頁歷史紀錄在說明幾件事情，台北市府選擇偏坦遠雄公司的公共安全觀點；而且在2019年10月的「防災避難電腦模擬」通過時，應有「護航」之嫌。

他強調，參數設定如果是依常規，將local familiarity 設定為off ，意即大多數人只是去大巨蛋看球賽及聽演唱會，但是並不全然徹底了解逃生口位置及逃生方向，那麼，大巨蛋的「防災避難電腦模擬」，一定無法通過。

他接著說，參數設定如果是依常規，將impatient設定為on，意即大多數人逃生時不免「不知所措」，不會是「泰若自然」的優雅避難。那麼，大巨蛋的「防災避難電腦模擬」，一定無法通過。

林洲民最後意有所指表示，至於李文宗之流，以咆嘯的口吻告訴他：「只有林洲民離開台北市府，遠雄大巨蛋的都審才會通過」，這些都不重要了，他的重點是，「迴避重要參數設定而通過都審的通過，不是通過！」

大巨蛋林洲民防災避難電腦模擬