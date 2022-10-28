桃園市長鄭文燦今視察楊梅一號社宅工程進度。（蔡明亘攝）

桃園市楊梅一號社會住宅位於埔心公園旁，2020年7月動工至今工程進度達8成，共規畫2棟社宅，提供3種房型共216戶，另新設公共服務棟，讓幼兒園、公托、市民活動中心等設施進駐。桃市府住宅發展處表示，社宅預計明年3月完工啟用，同步開放民眾申租，公共服務棟則預計今年11月竣工。

楊梅一號社宅基地面積16113.14平方公尺，工程經費13億1993萬元，建設地下2層、地上15層的2棟社宅，地下停車空間設置178個汽車停車格與221個機車停車格，房型規畫1房型18至19坪72戶、2房型32至33坪88戶、3房型43至44坪有56戶。

桃園市長鄭文燦今視察工程進度，並表示楊梅一號社宅建設重視使用品質與節能，在結構體與磁磚間添加緩衝材與砂漿墊層，可有效降低17分貝以上衝擊音，提供住戶舒適生活品質。

住宅發展處另規畫獨棟的公共服務棟，1樓將設幼兒園，2樓為公托中心與終身學習服務據點，3樓是家庭照顧者支持據點、居家托育服務中心與社區日間作業設施，4樓則是市民活動中心，提供嬰幼兒照顧、身心障礙者作業、樂齡學習及市民團康藝文等多元化服務。

鄭文燦表示，公共服務棟為節能綠建築，降低整體熱傳透率，有效減輕室內空調負荷，戶外的榕樹廣場，保留既有大榕樹重新塑造入口廣場，未來可成市民休憩空間。

住宅發展處說明，2021年後每棟社宅招租都將保障6成一般戶族群，4成弱勢家庭入住名額，採混居模式，讓年輕與弱勢家庭都能享有優質居住空間，楊梅一號預計明年3月完工，同步開放民眾申請租住。

鄭文燦也提到，楊梅一號周邊有金龍社區活動中心與埔心圖書館，有望促進社宅與社區共融交流，交通與教育方面也鄰近埔心車站、市場、埔心公園、瑞埔國小和治平中學等，生活機能相當便利。