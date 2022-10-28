各產品線均持續下滑，穩懋（3105）第4季營運仍是保守，不過隨著庫存修正趨勢慢慢步入尾聲，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，明年第1季應該是修正的谷底，明年第2季開始有機會逐漸回到正常需求的循環（Cycle）。

穩懋今天舉行線上法說會，安卓（Android）智慧型手機市場持續庫存調整，穩懋不僅第3季營運受到衝擊，第4季仍無法擺脫下滑趨勢。

穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，第3季各項產品組合出貨還是以Cellular PA及Wi-Fi PA等消費性應用產品下滑的幅度最大，除反映市場過高的庫存水位外，也凸顯終端消費者對於總體經濟下滑的擔憂，相對屬於工業性應用產品的Infra表現雖然不如前一季，但較不受大環境的影響，今年前3季對比去年始終維持正成長，Optical產品則因出貨旺季而略優於前一季。

展望第4季，穩懋預估，第4季合併營收將較上季下滑low-teens（11%到13%）百分比，單季毛利率預計約落在high-teens（16%到19%）至low-twenties（21%到23%）區間水準。

陳舜平表示，第4季除了智慧型手機有些機種賣得好，有補貨狀況，整體來看，各產品線都有1成上下的下滑，稼動率還是會受到影響，不過隨著修正趨勢慢慢步入尾聲，由於明年第1季還是有淡季狀況，預期明年第1季應該是修正的谷底，明年第2季開始有機會逐漸回到正常需求的循環（Cycle）。

近期產業景氣低迷，法人關心是否引發殺價競爭？陳舜平表示，我們與客戶的價格是以年來做討論，如果有新技術會調整價格，我們也沒有看到Cellular客戶新機種投片因價格有大的變化，我們也沒有因為產能利用率下滑跟客戶重新議價。

儘管短期全球經濟景氣循環仍處於低迷當中，但是利用率逐漸下滑的晶圓廠產能也提供穩懋客戶絕佳的機會，陳舜平表示，我們看到無論是微波通訊或是光通訊客戶都有更積極的研發投片活動，除現有客戶為了明後年的產品而導入穩懋新世代製程進行認證，更有新客戶為了未來幾年打入新市場或新應用而選擇穩懋成為合作夥伴，開啟新的合作關係，全球逐漸跨入後疫情時代，我們也感受到越接近年終歲末有越多客戶的拜訪及新計劃的開展，主要著眼於數個終端市場的大趨勢，除了5G行動通訊的持續滲透及5G基礎建設的佈建之外，光通訊及光感測的生產外包趨勢（Outsourcing Trend）也正在形成當中。

在低軌道衛星及第三類化合物半導體部分，陳舜平表示，低軌道衛星最大客戶今年準備做改版動作，明年確定改版後，所需要的衛星更多，看好未來需求狀況；目前客戶對於先進製程技術，如：GaN-on-SiC、InP等第三類半導體材料的興趣及投入都高過以往，目前我們產品主要運用在基礎建設上，年成長都超過兩位數，只是佔營收比例還是個位數。

全球經濟景氣變數不少，穩懋不僅今年資本支出由120億元下修至80億元，桃園新增約2000片產能也延至年底到位（屆時總產能將達43000片），高雄路竹後續擴建腳步亦放緩，陳舜平表示，南科高雄路竹廠今年主要是土建部分，真正產能建立如：無塵室及設備建置目前是放緩，我們會在第一棟主體建築完工後，觀察終端狀況進行評估，不過長遠來看，由於桃園廠區最後一層無塵室約2000片到3000片今年底會到位，未來可擴充的空間不到5000片（不到總產能1成），而無塵室及設備移入要2年時間，如果廠房沒有提前準備到位，當景氣復甦時將會損失很好的成長機會，因此路竹廠建置是必要的。