蘋果27日公布會計年度第四季（7～9月）財報顯示，上季營收改寫同期新高、獲利優於預期，但核心產品iPhone與服務收入不如預估。執行長庫克表示，美元走強對於上季營收帶來負面打擊，匯損幅度達6個百分點。而為了因應經濟走疲，他們將放緩人手招聘步伐。

財報顯示，蘋果上季營收年增8.1％至901.5億美元，優於分析師預估的889億美元。每股盈餘（EPS）為1.29美元，高於市場預期的1.27美元。

庫克表示，強勢美元對於營收帶來極大打擊。若不是受到匯損因素影響，上季營收可能達到雙位數百分比成長。

以各事業體來看，iPhone營收年增9.67％至426.3億美元，低於市場預估的432.1億美元。服務事業營收僅成長4.98％至191.9億美元，不如分析師預期的201億美元。

庫克表示，跡象顯示其他智慧型手機公司需求下滑，但iPhone銷售表現依然強勁。他也注意到「換機潮」湧入蘋果，越來越多Android用戶改買iPhone。且iPhone 14 Pro系列高階手機供應吃緊。