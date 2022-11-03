近日美股大跌，科技股更是重災區，疫情期間風光不已的尖牙股全都倒地，反觀蘋果比同業具有更優異的抗跌力，也讓這家全球市值龍頭更拉開與對手的差距，目前身價已經比Alphabet、亞馬遜和Meta的加總還高。

根據Dow Jones Market Data資料，以蘋果周三收盤價為計，目前市值2.307兆美元。谷歌母公司Alphabet、亞馬遜和臉書母公司Meta的市值合計2.306兆美元。

在過去1個月以及2022年以來，這家iPhone大廠較能抵擋股市逆勢。蘋果過去1個月股價上漲4.9％，Alphabet同期股價跌落9.1％，亞馬遜股價重挫18.5％，Meta股價暴跌33.3％。

以今年來看，蘋果股價累跌18.3％，Alphabet、亞馬遜各累跌40.5％、44.7％，Meta股價走低73.1％。 先前在疫情期間，科技大廠股價一飛沖天，蘋果市值在2021年底上看2.913兆美元，當時Alphabet、亞馬遜與Meta身價總計4.41兆美元。