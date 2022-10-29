前國安會副秘書長陳忠信。（曾薏蘋攝）

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山。（曾薏蘋攝）

俄烏戰爭是新型態「代理人戰爭」，台灣在台海發生，是否也會成為第二個烏克蘭，捲入「代理人戰爭」；亞太和平基金會董事長許信良認為，大陸打台灣就等於跟美國直接衝突，台灣沒有代理人（戰爭）可能。

面對中國崛起，許信良說，中國若要跟美國爭霸，美中都吃不消，但最後要改變的一定是中國，必須調整國際行為，也就是「戰略退卻」，才能保住中國與美國長期競爭的可能性，習近平非常清楚，「中國不能離開全球化」。全球化沒有誰贏誰輸的問題，合作是世界大勢，也會支持台灣維持現狀，因此，台灣也沒有真正危險可言。

許信良認為，中國也是全球化最大受益者，現在美中對抗，美國不讓中國崛起，美國局部制裁，最後自己也通貨膨脹吃不消，當全球化出問題，全世界都會吃不消，所以現在的情況不會持久，包括俄烏戰爭若繼續打下去，歐洲率先吃不消，所以一定會結束。

亞太和平基金會副董事長陳忠信則說，他同意許信良說的，戰爭沒有那麼迫切，但有戰爭威脅，歸結來講，要解決這個問題「終需一戰」，而在短期間內「擦槍走火」的可能，在歷史上一直存在。例如第一次世界大戰的「擦槍走火」，但整個形勢，第一次世界大戰也是「終需一戰」。現在也是有點這種情況。

陳忠信說，中共把台灣議題寫進黨綱，除非台灣要投降，或共產黨崩潰，否則台灣跟大陸「終需一戰」。習近平現在除了要統一台灣的民族主義外，也有其世界戰略格局的雄心。

至於藍營質疑蔡英文的政策可能「擦槍走火」？陳忠信說，不可能。因為，藍營質疑的是蔡英文不去跟北京談，但剛好相反，是北京不跟你談。

至於擦槍走火的責任有否也可能在台灣身上？他認為，台灣的訓練或政府聯繫各方面的技術面沒有處理是有可能。例如之前雄三飛彈誤射事件，但是這部分可以改善，因為擦槍走火不是意志的問題。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山則說，從理性思考他比較同意許信良的想法。理性假定兩個核子強權都不會想要打仗。也就是中美都不會想打仗，但如何處理兩岸問題？

不過對於台灣捲入「代理人戰爭」，趙春山與許信良看法不同，他說，所謂中美「終需一戰」，是因為現在整個國際秩序都是由美國主導，但中國認為「東升西降」是個趨勢，用社會主義、新集權模式照樣能把中國搞強、自立規矩。如果「終需一戰」但兩個核子強權又不能打仗，就是「打代理人戰爭」，他怕台灣會變成「代理人」。

趙春山說，他常跟美國人講，「我對美國人是不信任的，你『越（戰略）模糊』，我越不信任你。你應該清楚告訴我，當我台灣有事時，你究竟要怎麼辦？」

趙春山建議，台灣應該當「恐怖情人」，對中國，「我永遠是你的情人，你把我的忠誠視為理所當然」，對美國，「你不愛我時，我要每天侍候你，你要走時就不甩我。我絕對讓你甩不掉」。以台灣社會現在的情形，寧願當美國情人也不願意當習近平的太太。

對於「九二共識」已經是選舉毒藥。但趙春山認為，「九二共識」幾年的運作，深深覺得還好、很有用。「九二共識」是什麼不重要，它是個工具。