新竹縣長候選人楊文科（左）到竹東市場掃街拜票，攤商拿出準備好的看板高呼凍蒜。（楊文科團隊提供／邱立雅竹縣傳真）

國民黨籍新竹縣長候選人楊文科周末兩天競選行程滿檔，29日一早前往竹東鎮，以母雞帶小雞的形式攜手同黨籍竹東鎮長候選人張順朋、縣議員竹東選區候選人馮守亮、彭余美玲、上官秋燕等人到傳統市場掃街拜票，現場攤商熱情爆棚、高喊凍蒜。

首場市場拜票選在竹東鎮展現藍軍大團結的氣勢，楊文科一路上親切與民眾一一握手致意，許多攤商不時送上包粽、蒜頭要預祝高票當選。其中還有水果攤商早早準備好4號的手舉牌，以及象徵事事如意的柿子，高喊「投給4號楊文科、凍蒜」，楊文科的高人氣吸引許多粉絲前來市場支持，也帶動攤商生意。

楊文科表示，過去疫情嚴峻時刻竹東市場積極執行實名制並加強消毒作業，成功保障民眾採買安全、維持攤商生計。執政以來在竹東鎮建設了中興河道水岸工程、台泥特色公園和「Wah!幾散竹東」等帶動經濟發展，目前交通轉運中心暨地下停車場、文化大禾埕也都在進行中，明年YouBike2.0將進駐設站點，竹東鎮未來的發展潛力、無可限量。

除了一早竹東中央市場掃街凝聚人氣之外，楊文科馬不停蹄前往尖石、五峰兩地舉辦競選服務處成立大會，爭取原鄉民眾支持。周日則回防新埔、關西，前往傳統市場掃街，趁著周末民眾採購、返鄉之故，吸取在地票源。