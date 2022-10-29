國民黨基隆市長候選人謝國樑29日成立後援會，除國民黨籍基隆市議員候選人及里長候選人出席外，也吸引3000名民眾參與。更邀集了國民黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康、前台北市議員羅智強為其站台力挺。

朱立倫表示，這次的選舉，民進黨用各種奧步來造謠抹黑，我們要靠大家的努力，因為我們沒有中央無限的行政資源，沒有民進黨掌控這些媒體，我們只有靠大家相互幫忙，一票拉一票，讓謝國樑當選，就是民主的公平正義。

趙少康說，謝國樑想透過基隆捷運，搭配開發基隆科學園區，讓內科、南科一路串連成一片，未來謝國樑能夠當選基隆市長，基隆的前途一定會無可限量。羅智強則是痛批四接開發案，意圖將基隆人深愛的外木山海岸填起來，他認為民眾應該團結起來，為了基隆人的海岸，拒絕民進黨的執政。

謝國樑表示，他想要改變基隆市的教育、醫療還有就業問題，讓年輕朋友不要耗費大量的時間通勤，讓學生能安心的在基隆就學。同時，自己現在也是民間人士，沒有擔任任何公職，卻因為選舉遭受到民進黨不斷的抹黑攻擊，民進黨越是這樣做，只能說明他們沒有信心，快要輸掉這場選舉，自己也相信，最終一定會邪不勝正 ，11月26日我們一起撥亂反正，一起贏得勝選。