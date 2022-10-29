台南市長黃偉哲（米黃夾道者）陪同副總統賴清德（黑西裝深藍領帶）參拜天壇，沿途有民眾熱情寒暄握手。（程炳璋攝）

副總統賴清德（中間黑西裝者）一邊舉起台南市長黃偉哲的手，一邊舉起立委陳亭妃的手，高呼拜託鄉親讓黃過半得票數當選，議員過半並選出民進黨自己的議長。（程炳璋攝）

國民黨台南市黨部在遠東科大提前舉辦黨慶，謝龍介（中間白襯衫者）與13位議員候選人登台揮舞國旗與黨旗，訴求藍營大團結。（程炳璋攝）

國民黨台南市長候選人謝龍介與支持者握手。（程炳璋攝）

台南市藍綠陣營29日各自造勢，副總統賴清德29日回娘家，首度在九合一選舉期間公開輔選台南市長黃偉哲，受到鄉親夾道歡迎，他向鄉親拜託讓黃的得票率過半、民進黨議員席次全壘打並選出黨籍議長、副議長。國民黨在遠東科大舉辦黨慶，千人出席營造藍營團結氣勢，支持台南市長候選人謝龍介勝選。

賴清德29日的拜廟行程，是今年九合一競選以來，首度合體台南市長黃偉哲，民進黨立委林俊憲、郭國文、林宜瑾、賴惠員與陳亭妃皆出席，更有20多名議員候選人到場。

首度回娘家輔選黨籍市長、議員與里長候選人，賴清德仍展現高人氣，從巷口走到廟前數十公尺，受到群眾夾道歡迎，還有民眾製作布條與標語迎接。黃偉哲呼籲台南鄉親要讓市長當選、議會過半，里長全勝利，才能讓賴清德對台南安心。

賴清德拜託台南市民在這次台南市長選戰中全力支持黃偉哲，指出黃偉哲不僅要高票當選台南市長，還要超過50％得票率，遠遠甩開對手，未來執政才有力量。

賴清德提到民進黨身負台南市民支持，每次選舉都有好成績，有責任回報鄉親，議員席次如果過半，應選出自己黨籍的議長、副議長，與市長配合，為台南市打拚。

國民黨台南市黨部則在29日提前慶祝128周年黨慶，13名黨籍市議員與逾千支持者齊聚遠東科大體育館，切蛋糕唱起生日快樂歌祝福國民黨生日，國民黨台南市長候選人謝龍介在國民黨中央黨部祕書長黃健庭陪同下進場，營造藍營團結抗綠氣勢，謝龍介指出，第一波福利政見展現成效，迫使民進黨跟進提高明年的老人健保費，黨內的台南市長民調已出現「倒吃甘蔗」。