國民黨提名大安、文山區市議員候選人高揚凱，今天上午在地方耆老、抗煞英雄張裕泰醫師陪同下，以吉普車及摩托車隊在木栅地區掃街拜票，早上雖是陰雨天氣，但高揚凱展現高昂鬥志，全程站在吉普車上揮手、鞠躬、拜票，受到沿途民眾熱情回應，甚至有不少民眾從大樓住家窗臺上向高揚凱比讚。

高揚凱的車隊由指南里長張佳南擔任麥克風手，興光里長洪正平也隨車助陣，一行人從秀明路文山特教學校前整隊出發，浩浩蕩蕩的沿著木柵路、興隆路、木柵市場、忠順街、木新路、辛亥路、指南路、萬芳國宅、政大一街、政大二街、軍功新村等地遊街拜票。

高揚凱表示，市議員「當選後找得到人」，是最基本的要求，但實際上許多候選人選前一個樣，選後大變樣，完全沒設服務處、甚至任期未滿就中途落跑，他是土生土長的在地囝仔，承諾當選後在木柵、景美與大安都設置服務處，更方便找到高揚凱來服務，把服務做好做滿「落實在鄉親生活的每一天」，這是他努力的目標，保證說到做到。

高揚凱也端出針對木栅及文山的「在地政見牛肉」，首先，力爭捷運環狀線南環段盡速興建通車，打通木栅的對外交通瓶頸，其次，促成萬芳醫護走入社區，協助設立社區診療站；中長期目標，力爭市府支持萬芳醫院擴增病床數，提升醫療品質，守護鄉親健康。

高揚凱表示，還會結合市府、業者、技師及專家，籌組「危老都更志工團隊」，推動老屋健檢、結構補強，加速都更時程，爭取補助老公寓增設電梯及無障礙設施，讓長輩及鄉親住的安全、便利、舒適。此外，也會推動國小雙語教學，讓台北與國際接軌；鼓勵閩南及客家的母語學習，發揚優質傳統文化。

高揚凱進一步表示，「在地議員」和其他議員的兩個不同，第一個是「在地議員」最瞭解、最在意在地的問題和需要，比如說他所提出的「在地政見牛肉」幾乎都是長久存在的老問題，但30年來選出的議員多如過江之鲫，但陳年老案依舊没進展，這就是文山長期没有選出真正的「在地議員」所付出的慘痛代價。

高揚凱也說，第二個不同是在地囝仔背負著家族親朋、相挺鄉親的聲譽，如果「在地議員」没有做好，就會害到家族親朋及挺他鄉親蒙羞被罵，這成為「在地議員」一種無上的責任感及道德律則，所以不敢胡作非為、吃碗內看碗外，而是戰戰兢兢、全力以赴的做好做滿。

高揚凱呼籲，請鄉親父老別再讓30年來没選出真正「在地議員」的遺憾繼續下去。這一次拜託大家在地挺在地，文山大團結，集中選票搶救在地的子弟9號高揚凱。