新北市長侯友宜及鶯歌區市議員聯合競選總部今晚成立，將近800名熱情民眾擠滿活動現場，高舉侯友宜「2」號勝利手勢，齊喊凍蒜。侯表示，他將持續推動鶯歌文創、產業轉型升級，讓鶯歌成為文創及產業重鎮。

侯友宜說，感謝所有鶯歌鄉親的支持及議員、里長幫忙，鶯歌這幾年發展有目共睹，三鶯大橋改建明年將完工，耗資將近30億元的新北市美術館也將於明年初完工，未來鶯歌不只有世界有名的陶瓷，還有一座轉運站，增加交通便利性，文創道路也會一條條整理得很漂亮，讓鶯歌煥然一新。

侯友宜表示，鶯歌在地建設鶯歌美食廣場已整建完成，內部明亮整潔，晚上還有燈飾照耀，另也展開活動中心整建，讓老人家平日有個好去處，「鶯歌人非常樸實、惜情，我非常感謝鶯歌牽成我許多，我會繼續為鶯歌努力，鶯歌留下的產業要升級，所有的文化藝術也都要升級」。

侯友宜說，三鶯線明年底將完工，三峽麥仔園、樹林大柑園也都會逐步開發，鶯歌將隨著大漢溪沿岸變得很漂亮，變成產業、藝術發展重鎮，「鶯歌不要妄自菲薄，雖然人口不多，但地緣性非常重要」，侯強調，他會繼續拚，讓今天的鶯歌比昨天更好，明天的鶯歌比今天更好，拜託大家，年底一定要幫他「拉票、催票、投票」，市長支持2號侯友宜，議員肯定2號江怡臻、3號黃永昌、6號洪佳君、12號呂家愷、14號林金結，里長也要全壘打。