恩恩爸今提國賠告訴 侯友宜：尊重家屬 08:362022/11/04 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 恩恩爸今上午10點將前往新北地院提出國賠告訴，向新北市府求償1元賠償金。對此，新北市長侯友宜表示，尊重家屬。（蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恩恩案國賠請求今年9月遭新北市府駁回，恩恩爸今上午10點將前往新北地院提出國賠告訴，向新北市府求償1元賠償金。對此，新北市長侯友宜今受訪時回應，尊重家屬，配合法院程序調查。 侯友宜攜子弟兵掃市場 喊話：選情危險 汐止國道邊坡昨晚又坍 侯友宜：侯友宜：派出百名員警疏導交通 侯、朱、韓新店輔選 懷念唐慧琳 #恩恩案 #國賠 #告訴 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 侯友宜帶子弟兵催票 林佳龍妻代打 04:102022/11/03 政治要聞 國1邊坡坍塌車流恐讓汐止更塞 侯友宜：全力疏導 09:082022/11/02 生活 堅持對的事勇往直前 侯友宜：見證新泰塭仔圳的蛻變 22:402022/11/03 政治 侯友宜4日來屏東相挺 蘇清泉：一起為大家拚好日子！ 23:242022/11/03 政治 竹縣、新北「強強聯手」青年事務交流再升級 20:112022/11/03 政治 被丟包西班牙小島40年 阿美族陳炯明要帶孩子返台 17:372022/11/02 社會 林佳龍確診出關還不能跑行程 妻子、立委與小雞繼續代打掃街 15:312022/11/03 政治 侯友宜、韓國瑜新店助選 同場互動曝光 16:582022/11/03 政治 2025世界壯年運動會在雙北！侯友宜：以運動和世界交朋友 18:122022/11/02 政治 「他」鐵了心選總統！突遭親信爆料掀巨浪 網驚：好可怕 08:252022/11/03 政治 梨泰院事故蒙陰影 專家憂群眾創傷更勝世越號 11:442022/11/03 國際 德東飆車王撞死人 控她「過馬路滑手機」遭家屬一句話打臉 17:212022/11/02 社會 沙鹿驚見奪命索！女騎士「凌空飛起」慘摔 民眾怒：騎快點頭就斷了 12:502022/11/03 社會 新北市表揚地政業務績優機關及人員 17:292022/11/03 區域情報-新北 汐止交流道邊坡坍方侯友宜上午勘察汐止交通 籲請高工局加速搶修 10:452022/11/02 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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