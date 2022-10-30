站東路通車後，公車站牌的調整說明圖。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄車站站東路昨日中午通車，交通車流上順暢，但在公車方面，傳出有市民因站牌調整造成不便。對此，高雄市交通局強調，從24日起至11月4日，每日安排30名工讀生協助引導市民轉乘服務，協助順利搭車；周邊商圈則對通車持正面看法，稱通行便利、解決塞車問題，人流就會進來，相信人潮帶來商潮。

為擔心通車造成公車站牌調整，造成市民搭乘不便，交通局指出，公車52、紅27原停靠站西路改為停靠站東路站(F區)外；為配合建國、中山路口管制，行經高雄車站部分路線(100、26、83、36、56、52、紅27、69、12、82、72、60)更改行駛動線，分別停靠於中山路與建國路口周邊A、B、C、D、E等區。

另外，交通局表示，對於還是無法理解各站牌調整的市民，24日起至11月4日，每日安排30名工讀生現場引導民眾轉乘公車，並且為長者提供溫馨帶位服務，協助順利搭車。

此外，對於站東路通車，周邊商圈則是大力贊成，大高雄商圈王文雄理事長表示，站東路開通後動線順暢許多，通行便利下人流進來，相信人潮帶來商潮，商圈發展前景可期。後驛商圈李定樺理事長也說，站東路及站西路開通後車流紓解，解決塞車問題，人潮車潮會較有意願進來，前景看好。

通車後，交通局指出，運用車流偵測設備對周邊道路進行監測，謹慎因應站東、站西路道路切換後車流變化、用路人習慣的調適，隨時的突發狀況得動態調整周遭交通設施及維持警力布署，力求高雄車站區行車效率以及交通安全的維護。

明日為站東路通車後的第一個上班日，交通局呼籲市民朋友行經高雄車站周邊應注意相關管制。相關交通動線資訊，可查詢交通局官網站區環抱道路交通指南https://www.tbkc.gov.tw/eastroad。