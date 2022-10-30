企排18年第三周首場賽事30日連莊掃去上周輸球陰霾，本州重振旗鼓，在第二天的賽程，由男子組連莊再戰桃園台灣產險，連莊今日超水準發揮，進可攻退可守，展現球隊絕佳默契，以25比21、25比13、27比25直落三擊退桃園台產。

首局連莊先馳得點，桃園台產失誤頻送分， 雖曾祥銘單人攔網展企圖心，不影響連莊隊在本場比賽的高水準發揮， 盧清銓穩住全隊軍心，巧妙穿針引線，連線劉鴻杰、簡名均，加上宋柏霆此時大給力的ACE球，幫助球隊提振士氣，以25比21拿下第一局。

次局桃園台產李權紘發出戰帖，先重砲還以顏色，連莊的布萊恩與宋柏霆紛紛送出ACE球，將對方擺平，桃園台產甘茂宏祭出重扣、吊球，苦追比分，中間戰局膠著，兩隊接連頻繁調度人手，最終連莊的陳冠銘關鍵的斜線攻擊，為球隊率先搶下局末點，攻下第二局。

第三局桃園台產誓死捍衛防線，緊咬比分，兩隊激烈廝殺，桃園台產眼看分差即將被拉大，即時喊暫停，雖劉昱麟有效攻擊得分，迅速追緊，但連莊宋柏霆加重磅數大開殺戒，使得桃園台產逐漸無力招架，拚戰到最後一刻，憑藉挑戰界內成功，取得生機，將戰線延長，但最終氣力放盡，連莊喜獲2連勝。