已停運的香港立場新聞被控串謀發布或複製煽動刊物案件，前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐早前否認控罪，案件今（31）日在區域法院開審。控辯雙方爭議證物的時間性，煽動意圖及控罪內容。辯方強調，報導不同意見不等於煽動意圖，並質疑煽動的定義模糊。

綜合香港Yahoo新聞與商業電台報導，兩名被告鍾沛權及林紹桐今早在荔枝角收押所由囚車押送到區域法院應訊；兩人在去年12月29日被捕，遭拒絕保釋後，還押至今已經10個月。

立場新聞被控一項「串謀發布或複製煽動刊物」罪，司法機構資料早前曾表示，案件已更換審理法官，預料審理需時20天。

辯方表示，傳媒有責任報導不同意見，不等於有煽動意圖，舉例報導殺人案不代表鼓吹殺人，又認為控罪條文模糊，質疑應如何定義煽動，認為法庭要考慮控罪的相稱性，平衡國家安全、個人基本權利及傳媒責任。

辯方又指，控方檢控立場新聞的17篇文章中，有10篇超出法例要求在刊登6個月內提出檢控的要求，認為不能作為檢控基礎，又指立場新聞已經在網站移除大部分文章，仍可瀏覽的案情相關文章只有5篇。控方則認為相關文章是屬於串謀犯罪的一部分。

立場新聞的報導文章遭控告為煽動刊物，在去年12月29日宣布停止運作。