台中市北屯區14期重劃區大白天驚見白骨，有除草工人受雇在崇德五路跟榮德路口附近，進行例行的除草作業時，驚見一具上半身埋在土裡，但下半身已裸露在外的白骨，一旁還有因屍體腐爛後殘留的衣物，除草工人嚇得立即向警方報案，經警方確定為人骨，疑為8月份報失蹤的一名66歲女姓，目前正著手釐清死亡原因。

一名除草工人31日下午約4點在北屯區崇德六路、榮德公園空地發現一具白骨，轄區台中市警局第五分局四平派出所獲報後到場，初步檢視應為人骨無誤，且死亡應有一段時間，由於14期重劃區還在開發中，人跡罕至要不是空地雇工除草，恐還未被發現，警方也報請檢方相驗，釐清是輕生還是他殺，以及確認死者身份。

警方檢視遺留物品，過濾失蹤人口，鎖定一名8月間被家人報失蹤的66歲張女和該遺體特徵相符，經連繫張女兒子黃男確認衣著、零錢包等物品確為張女所有，據悉張女因宿疾並另領有重大傷病卡，唯其死亡原因警方已報請檢方相驗，並調查釐清。

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