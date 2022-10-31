美國鋼鐵價格下跌至二年新低，雖然鋼鐵業獲利不斷萎縮，但對製造業來說卻是好消息，期望鋼鐵下跌有助降低其生產成本。

克里夫斯自然資源（Cleveland-Cliffs）、美國鋼鐵（United States Steel）、紐柯鋼鐵（Nucor）和鋼鐵動力（Steel Dynamics）等截至9月底止上一季，來自鋼鐵營運部門獲利較去年同期大減。

像克里夫斯上季淨利從去年同期13億美元銳減至1.65億美元。

鋼鐵需求從夏季開始轉弱，到秋季情況再惡化。據標普全球商品洞察（S&P Global Commodity Insights）資料，7月到9月期間鋼捲現貨價下跌逾20％，較去年同期低約60％。

新冠疫情期間鋼鐵業關閉煉鋼廠，令鋼價因供應短缺而大漲，製造業為因應需求上升、供應鏈中斷和運費飆漲而不斷搶購，讓鋼捲去年9月每公噸漲至近2,000美元。製造業搶購過了頭，導致庫存過剩而令需求急降，使鋼鐵業措手不及。

儘管俄烏戰爭讓鋼價在春季期間再上漲，但隨著民眾減少購買家電等產品而令鋼價在夏季開始急速下跌，目前鋼捲價格跌至740美元，回到2020年秋季水準。

美國鋼鐵執行長伯里特（David Burritt）指年底前鋼鐵業景氣充滿挑戰。其9月因需求減少而暫停一座煉鋼高爐的運作，只有鋼鐵訂單增加才會再次啟動該高爐來煉鋼。

其最重要的扁鋼業務上季銷售年跌50％，歐洲業務因出貨減少、天然氣價格高漲和原料供應不穩而虧損3,200萬美元。

製造業指今年來鋼價持續下跌，讓其跟鋼商談判明年供應合約時有更大議價空間。部份製造業者指鋼價下跌有助抵消高通膨的影響。

像哈雷機車（Harley-Davidson）財務長戈特（Gina Goetter）說，開始看到金屬行情回到買方市場。