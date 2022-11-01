農糧署推廣種植硬質玉米10年有成，全國達到近3萬公頃目標。（農糧署提供／廖志晃南投傳真）

全球鬧糧荒，「黃小玉」價格飆漲；農糧署推動契作硬質玉米，面積由2012年5000公頃，至去年達1.5萬公頃，今年成長至1.9萬公頃，較去年增加27％，加上青割玉米約1萬公頃，整體飼料用玉米（硬質玉米及青割玉米）面積約2.9萬公頃，已接近擴增至3萬公頃目標，成果豐碩。

農糧署表示，今年受到極端氣候、新冠肺炎疫情衝擊全球供應鏈，及俄羅斯與烏克蘭兩國戰爭影響，國際玉米價格高漲，為提升國產飼料供應量能，農糧署推廣擴大種植硬質玉米面積，於主要潛力產區辦理上百場次宣導說明會、提供農友硬質玉米生產機械補助，搭配各農業試驗改良場所全力輔導農友栽培管理技術，經農友、基層農會、契作主體及政府單位等通力合作，今年硬質玉米種植面積大幅增加。

農糧署指出，國產當季生產的硬質玉米，除了新鮮、食物里程短外，蛋白質含量也較進口玉米高，營養價值高，可做為飼料或食品加工用途，以往國產硬質玉米收穫即銷售一空，深受業界喜愛，今年秋作硬質玉米預計將於12月中旬至明年4月陸續收穫，歡迎有需求的廠商，即早向契作主體財團法人中央畜產會及嘉義縣義竹鄉農會洽詢。