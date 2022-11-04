花蓮卓溪鄉南安部落擁有有機農法種稻等，頗受好評，縣府與農友規畫推動「原住民族有機農業促進區」。（卓溪鄉公所提供）

花蓮有機耕作面積達3000公頃，是全台之冠，縣府近年積極推動有機農業促進區，下鄉舉辦12場說明會，今天公布已有7處地區表達意願，接下來由縣府訂定並公告「有機農業促進區設置暨輔導辦法」後，鼓勵農民轉型耕作有機農業，讓有機栽種面積增長，也證明花蓮農友用心栽培的農產品，品質受到各界肯定。

縣府農業處表示，中央2019年制定實施「有機農業促進法」，農委會將就有機農業促進區，投入經費，促進農友軟硬體的協助；縣府除成立有機農業促進專案辦公室，並訂定地方促進設置府辦法，待行政程序完成可開放農友申請、補助等。

農業處長陳淑雯說，縣府並評估可轉型區域進行盤點調查，到各鄉鎮市等地與農友訪談，辦理說明會。就意願較高的地區，舉辦輔導會議，討論營運主體、促進區未來預計畫設範圍等議題，現在已確定現在有7處地點表達意願，目前仍持續推動中。

縣長徐榛蔚表示，花蓮通過有機驗證面積已突破3千公頃，全台冠軍，為第二縣市有機面積的2.3倍，全國有40％的有機米、31％的有機雜糧來自花蓮，也在南安部落往設置台灣第一個原住民族有機農業促進區邁進，感謝農友們對於土地、對於農作的用心與辛勞。

農安部落有機稻米頗受好評，去年間傳出台灣小熊走訪啃食有機米的消息，讓農民相當振奮，南安部落四面環山，中間的盆地有農友有機農法種稻、原民傳統豆子等，多年來成果頗受好評，部落生態已逐漸改變，證明有機農業方向很正確，相當具有生態與教育意義。