受極端氣候、新冠肺炎疫情衝擊全球供應鏈，以及俄烏戰爭影響，國際玉米價格高漲，為提升國產飼料供應量能，農委會農糧署表示，自2012年2期作起全面推動契作硬質玉米，截至今年整體飼料用玉米種植面積約2.9萬公頃。

農糧署指出，國產硬質玉米面積由2012年的0.5萬公頃，至2021年達到1.5萬公頃，今年面積成長至1.9萬公頃，較去年增加27％，加上現行青割玉米約1萬公頃，今年整體飼料用玉米（硬質玉米及青割玉米）面積約2.9萬公頃，已接近年初報行政院欲擴增至3萬公頃的目標。

農糧署表示，為推廣擴大種植硬質玉米面積，除了於主要潛力產區辦理上百場次宣導說明會、提供農友硬質玉米生產機械補助外，也搭配各農業試驗改良場所全力輔導農友栽培管理技術，經農友、基層農會、契作主體及政府單位等通力合作，今年硬質玉米種植面積才得以大幅增加。

農糧署指出，國產當季生產的硬質玉米除了新鮮、食物里程短外，蛋白質含量也較進口玉米高，營養價值高，可作為飼料或食品加工用途。