受美元升息影響，飼料進入下一波漲價，今(1)起陸續有飼料業者宣布每公斤飼料調漲0.5元。蛋雞業者表示，雖然10月初蛋價才調降2元，但運費和玉米期貨價格已經下降，現在漲價完全沒道理，已和農委會協調，爭取蛋價能回漲2元。

今年蛋荒導致蛋價不斷上揚，10月4日雞蛋調降2元，產地價從每台斤42.5元降至40.5元，批發價從每台斤52元降至50元，為蛋荒以來首次降價；然而各家飼料大廠10月1日起才將每公斤飼料調降0.4元，今起陸續有廠商調漲0.5元，跌漲之間只有1個月。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，因為新台幣對美元持續走貶，除了國興飼料廠，還有其他飼料大廠也準備漲價，現在飼料每公斤17.5元，但是玉米價格都已經下降了，政府營業稅減免5％的措施也將實施到年底，現在還漲價很不合理。

黃榮珍說，之前天氣熱的時候每隻雞平均每天吃100公克飼料，現在天氣轉涼很適合母雞下蛋，每隻雞每天吃110公克，雞蛋現在產地價是40.5元，如果飼料漲價，那雞蛋也應該要漲價，這是市場機制。

他說，上周開會已經有和農委會說明雞蛋應該漲價，但農委會的回應是說美金升息，飼料廠營運壓力很大，這樣的說法我們不是很同意，呼籲蛋價應該要漲2元。

鴨蛋業者表示，漲價無可避免，但營業稅減免措施其實是騙人的，玉米、大豆佔飼料組成60-70％，整體成本頂多少了2-3％而已，說有幫助實在感受不到。

農委會表示，前陣子蛋雞農民確實有反應市況需要而呼籲漲價，但整體還是回到產銷情形來做決定，畢竟匯率變動涉及總體經濟，這部分會持續觀察。