新北土城區裕民路的綜合體育場近期新增全齡共融遊戲場，區公所全面更新使用超過20年的遊戲場，打造冒險樂園遊戲區、共融親子互動區及榕樹樂齡體健區3大主題。（蔡雯如攝）

土城區公所今舉行共融遊戲場啟用典禮，土城區長陳國欽表示，這是土城首座全齡共融遊戲場，盼能帶來比往年多1.5倍的人流。（蔡雯如攝）

新北土城區裕民路的綜合體育場近期新增全齡共融遊戲場，區公所全面更新使用超過20年的遊戲場，打造冒險樂園遊戲區、共融親子互動區及榕樹樂齡體健區3大主題，今舉行啟用典禮。土城區公所表示，遊戲場周邊有田徑場、直排輪場、寵物公園等設施，盼人流能比往年增加1.5倍。

土城區公所今舉行共融遊戲場啟用典禮，土城區長陳國欽表示，這是土城首座全齡共融遊戲場，土城綜合體育場啟用至今已25年，為了帶給民眾更好的遊憩空間，斥資1500萬工程經費，淘汰年久不符效益的罐頭遊具及體健設施，區公所也多次與地方議員、里長會勘，打造出3大主題的遊戲區，

遊戲場第一區是冒險樂園遊戲區，透過攀爬網、鑽籠、平台等設施，讓小朋友相互合作，提升手腳並用和肢體協調的統合能力；第二區是共融親子互動區，該場域均採無高（低）差之設計，方便輪椅進入，長者、孩童及身障朋友都能一起玩，還有通力合作的無障礙蹺蹺板，可以享受共同探索的樂趣；第三區是榕樹樂齡體健區，各種樂齡體健設施與榕樹融合，配合志工、運動指導員的教導，鼓勵長者越動越健康。

陳國欽說，全齡共融遊戲場啟用後，期盼可以帶來往年1.5倍的人流，達到每年約30萬人次的使用量，配合體育場的田徑場、直排輪場、寵物公園、風雨籃球場及自然步道，希望提供市民更多元豐富的休憩空間，發揮最大效益。