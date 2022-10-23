新北市長侯友宜、藍營土樹三鶯市議員候選人聯合競選總部今成立，現場集結超過百人力挺，高舉侯友宜「2」號勝利手勢，顯示侯超高人氣。侯友宜表示，土城近年發展迅速，功勞都是所有市民的，除了市長要連任外，也希望藍營議會一定要過半。

新北市議員候選人洪佳君、林金結、江怡臻、黃永昌、呂家愷今與侯友宜合體造勢，現場下著綿綿細雨，但仍吸引大量民眾力挺。侯友宜表示，4年任期很快，土城近年發展有目共睹，社宅逐棟興建、土城暫緩發展區人口不斷移入、萬大樹林線也在推進中，明年還有即將完工的三鶯線、公共托育中心、特色共融公園等建設，因此土城將是新北市重要的中心點。

侯友宜強調，他一直秉持著好好做事的原則，所有議員、里長們團結在一起，他會跟市民黏緊緊，謝謝市民這4年來給的支持，還有議員、里長給的建議，讓新北市持續進步，因此所有功勞都是市民的。

侯友宜說，因為疫情未了，他仍將重心放在市政上，選情看起來沒有以往熱度，選戰倒數1個多月，他拜託民眾為所有候選人加油，不只市長要當選，議會也一定要過半，讓土樹三鶯區議員、里長全壘打。