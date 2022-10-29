年底九合一選舉倒數不到一個月，其中「六都」的選戰更是萬眾矚目。對此，台南市長黃偉哲今（29）日就在臉書上表示，賴清德副總統今天專程趕回台南天壇參拜，炒熱台南選情，讓他相當感動，黃偉哲更承諾「不管是選情還是市政，我一定盡最大努力，爭取台南大勝利」，引發討論。

黃偉哲在臉書上PO出一篇「偉哲明天ㄟ氣力，大家要幫他傳便便！」的文章表示，這句話是賴清德副總統最誠摯、最親切的請託，這也給了黃偉哲莫大的鼓勵，黃偉哲保證，「盡全力達成賴副總統的期待，請大家給我氣力，讓我這次連任市長得票率超過50％，輔選民進黨34名議員參選人過關全壘打」。

黃偉哲說，賴副總統肩負全台輔選的重責大任，他從南到北、從東到西，日夜奔波替民進黨參選人助選，風塵僕僕但熱情十足，像他昨晚就從雲林趕到桃園、再往新北，今天專程趕回台南天壇參拜，炒熱台南選情，希望衝高台南這塊民主聖地的得票率。黃偉哲坦言，「我知道賴副總統心心念念台南選情，更知道市民對我的殷殷期待，所以我也在玉皇上帝和滿場支持者面前，大聲喊出我的承諾：『讓賴清德安心、市民放心、議會齊心』」。

黃偉哲最後更說，選戰倒數28天，「接下來，不管是選情還是市政，我一定盡最大努力，爭取台南大勝利。請市民好朋友們跟賴副總統一樣，給我滿滿的氣力，挺台南、信賴台灣，我們一起繼續拚」。