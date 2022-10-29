選戰剩下不到最後一個月，藍營母雞不僅全力動起來，新北市長侯友宜與國民黨主席朱立倫2人今上午兩度同台為宜蘭縣長林姿妙與新北市議員江怡臻站台，侯友宜表示，他會利用假日、晚上等時間給自己的候選人加油打氣，也希望市民支持做事團隊，可以幫他催票、拉票、投票；朱立倫則說，他今日除了與侯友宜、台中市長盧秀燕同台，明天北北基桃、南部四縣市首長候選人也都會合體，展開區域聯防、團結在一起。

侯友宜表示，他目前還在努力拚市政，請假會按照中選會規定，不過他要向所有人拜託，四年他們努力帶著團隊好好把市政做好，希望市民給他滿滿的鼓勵加油，拜託大家11月26日幫他拉票、催票、投票。

朱立倫則表示，現在除了他個人跑片全台灣，還有最強母雞侯市長、盧市長為大家加油，他稍早已跟侯在宜蘭為林姿妙站台，晚上他和盧市長也會同台。

他也預告，明天北北基桃四位候選人會一起在北市蔣萬安競總合體，明天傍晚也會有南部四縣市合體一起造勢，希望透過最強母雞展開區域聯防，全黨不管是韓國瑜市長、馬英九總統，很多前輩大家都團結在一起。