韓國瑜到新北市議會為國民黨5位新北議員站台，韓粉一路相隨，並索取簽名。（陳慰慈攝）

韓國瑜到新北市議會為國民黨5位新北議員站台，韓粉一路相隨，並索取簽名。（陳慰慈攝）

新北市議員陳偉杰、王威元、葉元之、江怡臻、廖先翔首次爭取連任，今找來前高雄市長韓國瑜輔選拉抬選情，期待5人都能夠成功爭取連任，順利從2018班轉進2022班，並拿出扁擔象徵「一肩扛起，勇於承擔」，期許台灣在政治行業能有更多歡笑，減少抹黑造謠，就從水龍頭連線議員示範做起。韓現身時，現場韓粉大喊「加油」並索取簽名，他致詞後未接受聯訪即離去。

2018年，國民黨6位新人陳偉杰、王威元、葉元之、江怡臻、廖先翔、唐慧琳（因病過世）共組水龍頭連線，期許進議會為台灣注入一股活水，並請來韓國瑜站台，最後全數當選。

韓國瑜今到新北市議會再度為5人站台，表示「青年強，台灣就會強」，台灣的政治需要優質的年輕人，就像水龍頭一樣有不斷的源頭活水，這樣台灣政治就能進入善良的循環，讓選民覺得政治不是關在黑箱裡面，更不是抹黑，而是能真正為人民服務，5位年輕議員可以做最好的示範。

江怡臻表示，4年前韓國瑜看到國民黨需要年輕人，排除萬難為我們加油，而4年之後仍然注意到了5位的努力，5人未來也會連同唐慧琳的份一起加油打拼，「支持韓國瑜，就是支持他們」。

廖先翔表示，感謝韓國瑜4年前看到國民黨需要活水，而4年來沒有讓韓國瑜失望，相信國民黨的其他新人，也會有同樣的表現，讓國民黨一棒接著一棒，為市民努力。

葉元之表示，韓國瑜33年前進入台北縣議會，而現在則在新北市議會推薦5位議員，有傳承的象徵，而韓國瑜的推薦能夠當作塞子，把活水成功留住。

陳偉杰表示，爭取連任並不容易，感謝韓國瑜願意現身拉抬他們，未來一定不會辜負韓國瑜的推薦；王威元表示，韓國瑜重視是非的態度與對正義的堅持，非常值得學習，一定會不負韓國瑜的推薦與人民的期待，繼續好好做事。

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