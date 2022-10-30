台南市長黃偉哲（米色背心）到場見證，並在金鏟上簽名留下紀念。（張毓翎攝）

白河區公所辦公廳舍使用已50年有餘。（張毓翎攝）

台南市有「蓮鄉」之稱的白河區，區內的公所辦公廳舍使用已50年有餘，除建物老舊外，隨時代變遷及服務品質的精進，侷限的空間已難以滿足需求，將原地拆除重建，但物價波動，營建物價攀升等影響，市府增加經費約4474萬元，終於在第7次招標成功，30日舉辦開工動土典禮，市長黃偉哲到場支持關心。

白河區公所辦公廳舍原地拆除重建工程，獲內政部核定後，自2020年規畫經費後歷經5次流標，市府增加經費約4474萬元，使總經費達1億9950萬元，並經市議會審查協助下同意墊付，今年8月成功決標發包，建物規畫為興建地下1層、地上3層，總樓地板面積約1231坪，預計於2024年完工。

今天開工動土典禮由「白河國小太鼓隊」表演揭開序幕，市議員張世賢、蔡育輝、李宗翰和劉米山等人也到場見證，活動接近尾聲時，黃偉哲帶領與會來賓持香祈求開工平安、動土順利，並持金鏟進行動土儀式

黃偉哲說，白河區公所的辦公廳舍是個非常老的建築，從外牆可見已做過多次耐震補強，表示迫切需要重建，感謝議會的支持，讓重建經費能到位，成就新的白河區行政中心，期待完工後，提供辦公人員以及洽公民眾安全、舒適的空間。

白河區長董麗華表示，此次重建工程，除了增加原辦公廳舍的空間、加強建築安全性外，還會將原本在白河警分局旁的戶政事務所，以及社區公共托育家園都納入廳舍中，將來完工後，不只實現簡政便民的空間環境，也擴展本區近便托育的服務效能。

董麗華提到，施工期間，公所在白河運動公園設置臨時辦公處所辦公，也提醒來洽公民眾別跑錯地方。