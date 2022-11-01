自從俄羅斯侵略烏克蘭以來，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）致電向美國總統拜登求援，但有外媒報導，在今年6月拜登終於發火了，直接告訴澤倫斯基，對美國提供的軍援要多心存感激。此番消息一發出，許多網友紛紛留言表示，「現在怎麼對烏克蘭，將來對台灣就是再打八折」、「這就是今日烏克蘭，明日台灣」。

據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）和《每日郵報》（Daily Mail）周一的報導指出，據了解當時狀況的4名消息人士透露，在澤倫斯基向拜登列出所有烏克蘭需要、但還沒到手的東西後，拜登就火了，甚至更提高嗓門告訴澤倫斯基，美國人已經很慷慨，而他的政府和軍方都在努力，接著要對方多心存感激。

澤倫斯基求援插嘴 拜登火了

事實上，拜登會大動肝火是因為，美國援助烏克蘭已超過650億美元（約2兆台幣），大眾對狂砸美元幫助遠方的國家抗戰，會逐漸失去支持熱情。而後來澤倫斯基公開發表聲明，讚揚美國的慷慨協助，兩人的關係也隨著改善。

該份報導一發出，立刻在PTT論壇引爆網友的討論，有人也開始拿台灣和美國的關係狂酸，「推人家上戰場又不給資源是怎樣」、「現在怎麼對烏克蘭，將來對台灣就是再打八折」、「台灣要注意，不要付錢又拿不到東西」、「在某些死忠仔眼裡，美國會出兵幫打的」、「這就是今日烏克蘭，明日台灣」。

但也有少數網友認為，「拜登真的癡呆，烏克蘭現在情況很危急」、「把美國的敵對國打到十年不起，只花幾百億美金根本賺爆好嗎？」、「拖垮老俄，花幾百億很划算好嗎？」