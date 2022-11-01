緯穎（6669）受惠於營收上揚帶動經濟規模發酵，以及業外獲利成長，第三季稅後純益來到43.16億元，年增113％、季增21％，EPS為24.68元，累積前三季稅後純益為102.2億元，年增69.4％，EPS為58.48元，前三季EPS已經賺贏去年全年，今年全年營收、獲利再創歷史新高可期。

緯穎今年以來持續受惠於一線網際網路大廠資料中心需求穩定成長，加上零組件缺料緩解也帶動伺服器出貨轉趨順暢，第三季營收衝上796.74億元，毛利率則維持在與第二季、去年同期差不多的8.1％，而營業費用年增率遠小於營收年增率，帶動第三季營益率與營業利益都比去年同期成長，第三季營益率為6.12％、年增0.16個百分點，並與第二季持平，而在業外方面，緯穎第三季業外收入5.69億元，對比去年同期業外虧損1.24億元、上一季業外虧損6600萬元來?，明顯改善許多。

本業獲利能力有經濟規模帶動、業外獲利則明顯改善下，緯穎第三季稅後純益第三季稅後純益來到43.16億元，年增113％、季增21％，EPS為24.68元，累積前三季稅後純益為102.2億元，年增69.4％，EPS為58.48元。緯穎表示，前三季營收、稅後純益與EPS都已超越去年全年各項數字。

面對未來，緯穎表示全球數位轉型浪潮帶動雲端、視訊會議、AI、元宇宙等應用成長，連帶促使資中心產業持續擴張，緯穎樂觀看待在供應鏈逐步穩定下，有利於存貨下降、舒緩資金需求壓力。面對地緣政治風險，緯穎表示持續在台灣、北美、東南亞增加自有產能，以分散斷鏈風險，增加營運穩定與彈性。

而緯穎在9月的閉門法說會中也曾對法人透露，沒有看到一線網際網路大廠主要客戶下修訂單，出現在上游供應鏈的砍單潮則是為了因應過去幾季以來部分零組件庫存的增加，而不是源自於客戶下修資本支出、或是客戶需求放緩。