高雄市議員第8選區，今年少1席，日前國民黨新人許采蓁找來前高雄市長韓國瑜助陣，該區民進黨議員黃文益直言，似乎韓流再現，衝擊民進黨市議員選情，而新人湯詠瑜自身也相當憂心選情。身為「母雞」的民進黨高雄市長陳其邁直誇，湯詠瑜的條件及專業表現非常好，希望市民能支持。

高市議員第8選區為前金、新興、苓雅區，現有6席議員，但因人口減少，今年底選舉砍為5席，共計8人登記，藍綠都各提3席，近日選戰白熱化，繼藍營新人、前高市議長許崑源之女許采蓁找來韓國瑜助陣後，又為該區選情投下變數。

湯詠瑜日前確診後，按自主健康管理規定，未能參加陳其邁連任前金新興苓雅後援會成立大會。不過，她觀看直播時看見，立委趙天麟下軍令狀「前新苓3席全上」，而同選區議員郭建盟「大氣度」呼籲大家力保自己時，「守著直播的我不禁熱淚盈眶，真的非常感動於前輩們溫暖大器的提攜與相挺」。

湯詠瑜強調，自己目前離安全名單僅有些微差距，她是前新苓關鍵第3席，懇請鄉親全力支持詠瑜給新人機會，讓自己有機會追隨郭建盟、黃文益兩位優秀前輩，為鄉親服務、為高雄打拚。

針對湯詠瑜選情，陳其邁今出席活動時指出，她是台大法律系畢業，擁有台美雙律師資格，條件非常好及專業領域表現，最近幾次民調都上升，對她贏得勝選有很高期待，也希望市民能支持。至於配票或組織等機制，市黨部會有選舉策略考量，尊重市黨部選舉節奏。