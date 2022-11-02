南韓軍方今（2）日證實，北韓朝西方與東方發射至少10枚不同類型的飛彈，南韓軍方為此派出多架戰機升空，發射飛彈進行反制。國民黨立委賴士葆怒批，南韓面對此狀況直接發布空襲警報，但台灣面對類似狀況卻噤若寒蟬。

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部（韓聯參）宣布，北韓今日朝西方與東方發射多枚不同類型的飛彈，其中有飛彈首次落在東海北方限界線以南的公海，甚至有飛彈太過靠近鬱陵島，觸發自動預警系統、空襲警報等，且數枚落在南韓周邊海域的飛彈，實際上都非常接近南韓領海、領土，其中一枚距離束草市僅約57公里。

因北韓近日接連射彈，造成周邊情勢緊張，今日的飛彈又落在距離南韓領土相當近的位置，南韓軍方因此派出F-15K、KF-16等戰機升空，朝兩韓海上界線、北韓限界線以北處發射3枚空對地飛彈進行反制；韓聯參強調，會做出反制行動是因北韓持續挑釁，怒嗆北韓須對引起的所有後續事件負全責。

賴士葆今日也在臉書表示，北韓發射彈道飛彈，其中1枚雖然是落入公海，但南韓仍發布空襲警報，怒批「日本、南韓面對飛彈演訓都發布警報，台灣八月遭飛彈穿越卻噤若寒蟬！」