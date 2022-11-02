屏東潮州福安宮在2020年經「千人遷廟」後，將於2日晚間入火安座，當天上午11時許，在廟方與地方仕紳、縣長候選人周春米等人的見證下，福安宮正式揭牌。（謝佳潾攝）

屏東潮州福安宮在2020年經「千人遷廟」後，將於2日晚間入火安座，當天上午11時許，在廟方與地方仕紳、縣長候選人周春米等人的見證下，福安宮正式揭牌。（謝佳潾攝）

屏東潮州福安宮在2020年經「千人遷廟」後，終於將在2日晚間入火安座，當天上午11時許，在廟方與地方仕紳、縣長候選人周春米等人的見證下，福安宮正式揭牌，也宣告將於8、9、10日舉行3年1科平安遶境，信眾興奮不已，在地人更稱，潮州的大盛事要來了！

潮州福安宮是在地大廟，也是主要信仰中心之一，據《福安宮記誌》記載，福安宮在日據時期已存在，2019年廟方計畫重新整建，但卻遭檢舉占用道路用地，為此，各界人士為保住土地公廟，協調1年多後，花5600萬向縣府買下廟旁近300坪土地，再透過「千人遷廟」向西平移至新址，解決占用問題。

2020年「千人遷廟」場面壯觀，1600人拿起8條繩子將超過1200公噸的廟體向西拉移2公尺，不少信眾直呼好感動，為能替土地公搬家感到與有榮焉。而因新址與舊址相差約40公尺，所以廟方後來又透過機具動力將廟體完整移至新址，並持續整建裝潢。

歷經2年的等待，新廟終於將在2日晚間入火安座，而當天上午11時許，在廟方與地方仕紳、縣長候選人周春米等人的見證下，福宮宮正式揭牌，也宣告將於8、9、10日舉行平安遶境。

地方耆老說，潮州福安宮有3年1科平安遶境傳統，一直以來都是地方盛事，今年適逢土地公新居落成，更顯得意義非凡，大家都相信土地公會帶來福氣庇佑全潮州，潮州各行各業將日日興隆。