京城銀行(2809)2日公告2022年10月自結稅前損益2.8億元，稅前EPS 0.25元。累計2022年1～10月稅前獲利達17.57億元，年衰退75.8％，稅前每股盈餘(EPS)為1.57元。

資產品質方面，截至2022年10月底止，全行逾期放款比率0.02％、逾期放款覆蓋率8,076.39％、全體放款覆蓋率1.50％。

京城銀指出，全球政經環境持續動盪，各種不確定性因子讓投資人對市場態度趨向保守，政局上，俄烏戰爭持續、英國政府改組、中共二十大選舉結果及即將到來的美國期中選舉對全球經濟產生的影響尚待觀察，而台灣九合一選舉也將在11月底舉行；經濟面上，美國控制通膨、快速升息以及政府加強對市場的干預，也影響各國對貨幣政策的態勢，外在環境雖有挑戰，京城銀行利息淨收益較去年同期依舊成長，手續費淨收益年成長23％，展現其韌性。

展望11月，京城銀指出，全球政局上各項不確定因子將趨穩定，亞洲貨幣的跌勢也趨向止貶，然兩岸近期的走向以及全球半導體供應鏈的發展仍是台灣經濟重要的觀察指標，隨著邊境解封、防疫規範調整，國內產業活動應能逐漸回歸正常，京城銀將秉持「穩定性、一致性」的經營原則，在動盪的環境中穩健發展。