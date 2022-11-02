2022年前三季在14家上市櫃金控子銀行中年成長率居冠的永豐銀行今年獲利搶眼，自結今年前三季稅後淨利達120.77億元，較去年同期成長34％。永豐銀行代總經理蔡瑞庭2日接受媒體訪問時表示指出近期觀察到，近期「美元、日圓」換匯潮來臨，幾占總換匯金額的八成（美元五成、日圓三成），「現在要靠外匯賺錢了」！

蔡瑞庭指出，永豐金在2017年啟動轉投資架構，訂了二期的三年計劃，2022年是第二期的第一年，在既定的策略下，銀行獲利不錯，也是少數維持正成長的銀行、2023年要拚發股息，也因為有明確的方向，就算今年有黑天鵝但還是保持一定獲利。

蔡瑞庭表示，近期觀察到一個現象，「存款跑得比放款多」。最近外匯上資金大量流往美元、日圓，原因是美元強勢、客戶換美元意願高，而隨著新冠肺炎疫情各國解封，日本國境也解封，換日圓潮出現，「現在要靠外匯賺錢了」！就永豐銀的客戶需求來看，美元、日圓占換匯總額的八成，其中，美元占五成、日圓占三成。「美元偏避險需求，日圓是旅遊需求」。

蔡瑞庭表示，目前房貸、土建融有雙降趨勢，2023年放款會趨保守，會鎖定「危老、都更」案件。永豐銀行放款有一定市占率，在銀行法72條之二的限制下，還是有一定空間。