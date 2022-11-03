時序已進入泡湯季節，交通部觀光局辦理「2022-2023年台灣好湯溫泉區金泉獎、十泉十美獎網路票選活動」，票選活動即日起至12月31日止，民眾只要加入2022-2023台灣好湯官方[email protected]會員（LINE搜尋@hotspring_taiwan）就可參加投票活動，每人每日最多可以投5票，不僅有機會獲得交通部觀光局活動獎品，有iPhone 14手機、全台溫泉區的溫泉住宿券、南投茶葉等總價超過10萬的獎品，高雄市觀光局更加碼，再增一支iPhone 14及華信航空離島航線機票等大獎，您的寶貴一票，不只是有機會抽到大獎，更是決定高雄寶來不老溫泉脫穎而出的關鍵！

道地的弱鹼性碳酸泉質具美容功效(品觀點提供)

高雄市觀光局局長周玲妏表示，「2022-2023年台灣好湯溫泉區金泉獎、十泉十美獎網路票選活動」活動盤點全台灣19大溫泉區域，位於東高雄寶來不老溫泉一直是全台知名溫泉勝地之一，聞名遐邇，現南橫復通之後，加上時近秋冬，遊客也陸續湧入寶來地區享受優質好湯、欣賞山林美景，歡迎全國民眾都來高雄過暖冬、泡好湯，感受溫暖到心頭的「回春」魅力，更重要的是參加投票活動還可抽大獎，除中央的獎項外，高雄觀光局也和在地溫泉業者加碼多項好禮，就是要給遊客滿滿的優惠。旅客到六龜寶來及不老溫泉區泡湯外，還可走訪久違的南橫、六龜之心、六龜大佛、寶來花賞溫泉公園、美濃地區、旗山老街、旗糖農創園區及茂林國家風景區等特色景點，也能到茂林觀賞世界唯二的越冬紫斑蝶生態、欣賞原民多元文化及品嚐道地風味料理，趕快安排一趟精彩的高雄暖冬微旅行吧。

一天一票唯一支持寶來不好溫泉(品觀點提供)

六龜觀光休閒協會黃瓘博理事長指出，天氣逐漸轉涼又是適合泡溫泉的好時機，在東高雄優美的山林環境裡泡湯，令人身心放鬆、愜意又養生，是人生一大樂事。今年交通部觀光局再次舉辦金泉獎投票抽獎活動，六龜地區業者跟觀光局也大方加碼，民眾只要票投寶來不老溫泉，還有機會抽到iPhone 14及泡湯券與住宿券等好禮，泡好湯外還能吃美食、賞梅花，在寶來大街也能品嘗在地梅子入味的各式菜色，晚上入住當地優質旅宿，隔天再深入藤枝森林遊樂區或南橫路段，品味原民文化與美食等，體驗東高雄獨特山城的慢食、慢旅、漫步調的緩慢「心」旅遊魅力。

觀光局進一步說明，「2022-2023年台灣好湯溫泉區金泉獎、十泉十美獎網路票選活動」，今年全力衝刺推廣寶來不老溫泉，觀光局與在地溫泉業者滿滿誠意，再大方加碼iPhone14最新款手機、「高雄-離島」機票及寶來不老溫泉區30張泡湯券等獎品，每天投高雄寶來不老溫泉一票，就有機會拿大獎過好年喔！本次觀光局再加碼活動投票辦法，民眾要先加入台灣好湯官方[email protected]帳號，就可以參加十泉十美網路票選，每人每日最多可以投一次，投完票後再截圖投票畫面與投票序號，上傳高雄旅遊網FB專頁指定文章下方留言，就有機會抽大獎，詳細活動辦法請上高雄旅遊網（https://khh.travel/zh-tw/event/newslist ），及高雄旅遊網FB專頁（https://www.facebook.com/khh.travel）查詢。