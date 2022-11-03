《阿凡達：水之道》劇照。（迪士尼提供）

《阿凡達：水之道》劇照。（迪士尼提供）

全球影史票房冠軍科幻史詩鉅作《阿凡達》，相隔13年的第2集《阿凡達：水之道》，將在12月16日與美同步登場。在首集中飾演的葛蕾絲博士領便當後、驚喜地以全新妙齡少女納美人角色「琪莉」歸隊的薇佛，憶及卡麥隆向她提案時，她爆料卡麥隆竟說她能返老還童飾演14歲少女，全因她很「幼稚」。

卡麥隆大言不慚地說自己獨具瞭解她「童心未泯」的慧眼，薇佛則語帶幽默地高明回應：「我想詹姆斯則是16歲，所以和我半斤八兩。」不過她也立即言歸正傳地讚揚此角令她得以重溫身為少女的契機，且為令她興奮不已的全新挑戰。卡麥隆與薇佛早從1986年的《異形2》便首度合作，如此大相互虧，更加證明他們橫跨超過30年的深厚交情。

主角們都被詹姆斯卡麥隆要求學習潛水、親自演出水中戲的體驗，柔伊莎達娜委婉透露自己起初「並不好過」，山姆沃辛頓則直接大呼：「留下創傷啊！」令卡麥隆莞爾回應：「大家要來秋後算帳了！」提到憋氣，大家異口同聲驚呼金獎影后凱特溫絲蕾能在水底待上長達七分鐘、成為凌駕眾人的「憋氣冠軍」。

與她合作過《鐵達尼號》的卡麥隆更為她冠上「備戲魔人」名號、稱她每每為了演好角色總是無所不用其極！製片強藍道在另一訪問中，也證實直擊溫絲蕾在巨大透明水缸中水底漫步還對他揮手，令他當場瞠目結舌！莎達娜對於自己能夠憋氣五分鐘便已相當自滿，不過高齡的雪歌妮薇佛隨即被卡麥隆大讚能憋到六分半，薇佛則歸功於習慣待在水中後、久而久之就會忘了身為陸地人的神奇感受。

全球同步公開的正式版預告，帶領觀眾進入續集《阿凡達：水之道》的核心場景－海洋部落，各種潘朵拉星球上的珍奇異獸及海地世界的絕美奇景，透過導演詹姆斯卡麥隆最先進的拍攝技術及視覺製作，讓電影還沒上映就帶給影迷滿滿的期待，而全新海報更承襲了首部曲的風格，將更多角色呈現在由潘朵拉星球襯底的視覺上，藉此為新的篇章定調。