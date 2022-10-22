台南市長黃偉哲預告23日將在仁德區成立「勝選總部」，總統蔡英文將站台助講。黃偉哲表示，台南的未來願景與4年成績，都放在這裡了，隨時歡迎來參觀。

黃偉哲的「勝選總部」位於仁德區中山路與文忠路口。黃偉哲今(22日)在臉書粉專貼出一段影片表示，就是明天，他將要成立連任勝選總部，邀請台南市民朋友們一起來。台南的未來願景與4年成績，他都放在這裡了，隨時歡迎來參觀。

黃偉哲在影片中表示，一進勝選總部大門有兩隻鹿，意涵400年前的大員，常常可以見到梅花鹿優遊成群，台南仍是物產豐擾的城市；會客休息區呈現早期茶飲店氛圍，桌面上有台南品牌的窗花布及超大杯的珍珠奶茶，還有星座球；建築模型區有「台南建築三年展」，有安南運動中心、小東路北側公營社會住宅等等。

網友表示，「5號是好兆頭，5告讚，祝福市長高票當選，民進黨一定要全勝」、「這競總也太好玩，不愧我大台南」、「好有質感的競選總部」、「那個總部～～很漂亮，我改天也來去美拍」。