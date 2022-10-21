狗界闖禍王！國外一名網友養了一隻哈士奇，豈料一日回到家發現，愛犬全身被染成藍色，看起來像是電影《阿凡達》裡的角色，而地板同樣沾滿藍色顏料，才知道這一切都是哈士奇的傑作，牠竟將顏料罐拿來玩，讓他看了哭笑不得。

Youtube頻道「Viralhog」近日分享一段影片，只見一名飼主回到家，發現地板灑滿藍色顏料，讓他感到非常困惑，隨後看到他飼養的哈士奇同樣也被染成藍色，只剩原本黑色毛皮是黑的，乍看之下像是科幻電影《阿凡達》的納美人，飼主當下非常傻眼。

影片曝光後，不少人以為是飼主虐狗，故意把愛犬染成藍色，不過飼主解釋，哈士奇因為貪玩，發現顏料罐就拿起來狂咬，顏料罐破了導致染料噴出來，把哈士奇染成藍色，事後他也趕緊帶愛犬到醫院清洗，所幸並無大礙，飼主才放心。

而狗狗普遍個性都很貪玩，台灣也有飼主曾在《Dcard》提到，她打完疫苗後，隨手將COVID-19疫苗接種紀錄卡放在桌上，豈料紀錄卡不小心滑落，慘被她飼養的柴犬咬爛，當下讓她非常傻眼，氣得責罵愛犬，但柴犬下一秒馬上趴下，不敢抬頭看主人，好像在磕頭認罪，讓主人頓時心軟，她將愛犬認錯照PO出後，網友們也紛紛替牠求情。