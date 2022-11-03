民進黨嘉義市長候選人李俊俋表示，尊重中選會決定。（廖素慧攝）

嘉義市長候選人黃紹聰猝死，中選會公告市長選舉重新辦理，爭取連任的黃敏惠市長今天受訪表示，選舉是台灣民主呈現，也要考量社會成本會不會增加、選務人員不易找，希望公平公正的選舉能持續進行，希望11月26日如期投票，最能減少社會成本。

民進黨市長候選人李俊俋則表示，若選舉重新辦理，就是打延長賽，人力物力都是嚴重負擔，因為號次可能改變，所有文宣品都要重新設計，但法規規定如此，就尊重中選會決定，他目前已暫停選舉，全力輔選議員，希望今天中選會開會，能盡速訂出日期。

李俊俋競總表示，已取消今天所有選舉行程，文宣品也都暫停發送，李俊俋候選人就是全力輔選議員選舉。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統表示，第11屆嘉義市長選舉，要第2度重行選舉，選務單位應嚴格遵守正當法律程序，切勿為求單位行政之便，強行於11月26日投票。

市長候選人蔡松益表示，候選人已投入相當多競選經費，對他這樣無黨無派的候選人來說，重新辦理選舉增加負擔很大，且重新辦理公告登記，也對現有的候選人不公平，應該優先考量現有5位候選人的權益。

市長候選人陳泰山表示，他參選到底，希望要如期於11月26日投票。