民進黨新北市長候選人林佳龍今(9)日舉辦「北海七星璀璨大亮點計畫」政策發表記者會，提出交通、觀光、產業等三支箭，包括7項交通建設、15項觀光建設及5項產業政策，共27個亮點建設計畫，其中第1項即是「淡北道路關渡新橋延伸台64計畫」；對此國民黨新北市議員候選人陳家琪痛批淡北道路環評「2年前就通過了」，真的重視早就做了，而不是卡到要選舉了才釋出利多。

陳家琪表示，淡水的交通問題長久以來一直都是淡水人的痛，環評其實在2年前就都通過了，結果遲遲等到今年8月行政院長蘇貞昌才來淡水，跟鄉親報告說在他們的任內就核定，讓淡北道路在年底發包，「很明顯也是因為要選舉」。

她說，從環評通過到宣布發包整整延宕了2年多的時間，如果真的有把淡水人的問題當作是很重要的議題，早在2年前就要開始動作了，而不是到了現在要選舉，才又把這塊大牛肉端出來，而且隨著這2年中原物料上漲跟工資的調整，興建的預算又增加了好幾億，還不都是犧牲納稅人的荷包錢。

陳家琪強調，所以相信選民也都很清楚、都有在看，希望不要每次到了選舉的時候，才把這些相關的議題再拿出來講，如果很重視的話早就要做了，而不是卡到現在才把這些利多釋放出來。