盧秀燕說，前市長林佳龍選前說一套選後做一套，酸蔡其昌現在講的話跟前市長很像。（台中市選舉委員會提供）

台中市長候選人公辦政見辯論會今天晚上舉行，市長盧秀燕最後發表結論時強調，政見說得到要做得到，酸前市長林佳龍選前說一套，選後卻砍掉老人健保補助、將東豐快停工，批蔡其昌現在說的話跟前市長很像。蔡其昌則回應，盧市長「虛擬的不存在的對手」，現在還在跟林佳龍選舉，自己是說到做到的政治人物，對前市長有問題可以去新北問他。

盧秀燕說，網路時代談政見開支票並不難，以她前任林佳龍來說，選前承諾會繼續實施老人健保還要加碼，結果上任砍掉老人健保補助增加年輕人的經濟負擔；還將山城的生命救援線東豐快停工，當時的菜副院長為什麼沒有意見？

盧秀燕酸蔡其昌，即使講了1000場，這樣的語言是不是跟前市長很像呢？並強調，自己是重信譽、有決心、說到做到的人，4年前的政見已兌現95％以上，一路走來秉持誠信，感謝過去4年市民稱呼她為媽媽市長，大家若認同她有誠信、守護台中，11月26日投下神聖的一票，讓她再度當選。

蔡其昌說，盧市長虛擬了不存在的對手，到現在還在跟林佳龍選舉，對林市長有意見可以去問他本人，黨內很多人知道，他當時認為老人健保不應取消，自己是說到做到的政治人物，盧市長要連任卻連政見都不敢開，這是作為台中市民覺得最可怕的地方，跟蔡其昌選舉請針對蔡其昌的政見，再次約盧秀燕辯論，理性討論政見，做民主好的示範。

至於蔡其昌批評盧沒有政見，盧秀燕則說，自己的政見都在看板上說明清楚了，至於蔡其昌說盧還在跟林佳龍選舉，盧秀燕補充，同個政黨政治理念是一樣的，蔡跟林有高度的同質性。