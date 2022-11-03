新北市議員張維倩今接獲家長陳小姐（化名）陳情。（張維倩提供／李奇叡新北傳真）

新北市議員張維倩今接獲家長陳小姐（化名）陳情，表示孩子在今年度全國第13屆中等學校沙灘排球錦標賽中，為新北留下亞軍，打算申請獎學金，卻遭新北市府以戶籍遷出為由，拒絕核發獎學金。對此新北市教育局回應「應是誤會」，強調獎項獎金1萬元會依規核發。

陳小姐表示，該比賽在3月舉行，孩子也努力為新北市留下全國亞軍，當時戶籍確實在新北，但申請時間延後，孩子已畢業、轉出戶籍，「核發獎學金時卻不認我們當時是新北球員的事實，拒絕獎學金的申請」。

陳小姐批，這樣的結果令人難以接受，孩子希望自己的表現能獲得肯定，沒想到申請卻遭市府拒絕，才急忙找上議員陳情，盼議員幫忙想辦法。

張維倩說，因為全中運受疫情影響延至7月辦理，市府遂將今年度績優體育獎學金申請時間延後至8月底，此次事件是市府單方面的行政作業調整導致，讓得獎之應屆畢業生申請遭拒，這點實在是太離譜。

張維倩補充，市府應重視基層體育選手，況且許多家長及選手都是自費去培訓、比賽，需負擔的交通及訓練費用龐大，市府原希望以獎學金鼓勵本市優秀選手，讓選手能在基層扎根，沒想到基層體育選手的辛苦卻因行政作業瑕疵而遭否定，呼籲市府應補發學生獎金，並修正目前獎學金的發放及申請作業方式，讓基層選手能更光榮地為新北市努力。

教育局回應，該案件應該是誤會，針對孩童拿到全國亞軍，「獎項獎金有比賽得名就會依規定核發」；至於申請體育績優獎學金，則是因為條件問題，在初審時沒有通過，但還可以申請覆核，因此最終結果還沒確定，這部分已跟家長聯繫溝通，雙方也了解到誤解，後續會依規持續辦理。